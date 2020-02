Blake Lively s'est confiée au sujet de sa blessure sur le tournage de «The Rythm Section». L'actrice américaine tournait une scène de combat pour le film à Dublin, en Irlande, lorsqu'elle s'est cassé la main et a dû être opérée.

«Nous faisions tous nos propres cascades. Dans l'ensemble, il y a des séquences de combat en plan continu, et c'est comme ça que je me suis cassé la main, a-t-elle raconté à «Good Morning America». Nous avons dû tout stopper pendant six mois.»

«Ma main, en gros, s'est comme transformée en feta, a indiqué l'actrice. Je me dirigeais vers Jude Law avec mon faux couteau en caoutchouc et ma main est entrée en collision avec son coude. C'était intense.» Et d'ajouter avec humour que sa blessure à elle seule devrait suffire à justifier le prix des entrées au cinéma: «C'est pour ça que vous devez voir ce film ... pour que je n'aie pas sacrifié ma main droite pour rien!»

Blake Lively a également raconté avoir vécu l'enfer en filmant des scènes de course-poursuite, sans avoir aucun contrôle sur le véhicule. «Il y a un pilote de précision (...) il était sur la voiture, en train de la conduire depuis une cage, et moi je suis à l'intérieur. Vous n'avez aucun contrôle. Il y a des voitures qui arrivent et vous ne pouvez rien y faire (...) Les freins ne fonctionnent pas, vous faites juste tourner le volant. J'ai fait que de crier, terrifiée. Ce n'était pas de la comédie.»

Cover Media