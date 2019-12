Sharon Stone est de retour sur Bumble, après avoir vu son compte désactivé, car des utilisateurs l'avaient signalée comme étant une imposture. L'actrice avait révélé sur Twitter s'être inscrite sur l'application de rencontres pour trouver l'amour, mais que sa quête avait été stoppée après que son profil a éveillé les soupçons.

«Je me suis inscrite sur Bumble et ils ont fermé mon compte. Des utilisateurs ont signalé que ça ne pouvait pas être moi! Hey Bumble, est-ce qu'être moi est un motif d'exclusion ? Ne m'excluez pas de la ruche», a-t-elle posté sur Twitter.

Les représentants de Bumble ont répondu lundi soir 30 décembre à l'actrice sur Twitter et se sont expliqués dans «Forbes». «Vu l'icône qu'elle est, nous pouvons comprendre pourquoi de nombreux utilisateurs ont pensé que c'était trop beau pour être vrai, lorsqu'ils se sont rendu compte que sa photo de profil n'avait pas été vérifiée. La vérification des photos est seulement l'une des façons dont Bumble est une application à laquelle on peut se connecter en confiance. A la lumière de cet incident avec Sharon Stone, nous aimerions l'inviter à la ruche à Austin, pour quelques heures de préparation de son profil, et de bonne nourriture», a expliqué Liz Song, la représentante du groupe, au journal.

«Vous confondez mon honnêteté avec votre fantasme»

« Il ne peut y avoir qu'une Stone. Il semble que nos utilisateurs ont pensé que c'était trop beau pour être vrai. Nous nous sommes assurés que votre compte ne soit pas à nouveau bloqué, et nous espérons que notre communauté prenne une seconde pour vérifier leur profil (Catherine Tramell de «Basinc Instinct» a le droit à un passe-droit aujourd'hui)», ont-ils ensuite tweeté.

Une réponse qui n'a pas impressionné Sharon Stone. L'actrice a posté un lien vers son discours des GQ Awards plus tôt dans l'année. «Cher Bumble, vous confondez mon honnêteté avec votre fantasme. Ce n'est pas rendre service aux hommes et aux femmes qui participent à Bumble. Je suis Sharon, je suis une femme, merci», a-t-elle ajouté avec un cœur.

