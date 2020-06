Bob Sinclar est le genre de papa qui emmène ses enfants avec lui sur son lieu de travail... soit en boîte de nuit! Le DJ français était invité dans la matinale d'Europe 1 et a révélé comment il avait passé l'été dernier à Ibiza avec Raphaël et Paloma, son fils et sa fille adolescents.

«On a vraiment une proximité qui est géniale. Je leur ai fait découvrir plein de musiques différentes», décrit Bob Sinclar avant d'expliquer ses souvenirs sur l'île espagnole dédiée à la fête. «Quand ils ont eu l'âge pour entrer en boîte nous sommes allés à Ibiza. Pendant une semaine ils m’ont usé. Jusqu’à six heures du matin! Tous les soirs! », a-t-il expliqué au micro de Matthieu Noël.

Mais l'expérience de la nuit aidant, Bob Sinclar a malgré tout réussi à impressionner sa progéniture. «J’arrivais un peu en conquérant. On m’ouvrait les portes et j’avais mes enfants derrière. Ils étaient fiers de leur père. On était derrière les DJ et on flambait avec les potes. Moi je trouve ça super cool! J’aurais adoré dire: «On va où ce soir? On va dans un club où c'est mon père qui mixe!», a conclu Bob Sinclar.

Cover Media