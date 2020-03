Olga Kurylenko a révélé avoir contracté la maladie COVID-19. L'actrice de 40 ans, devenue célèbre en incarnant l'agent secret bolivien Camille Montes, face au James Bond joué par Daniel Craig dans «Quantum of Solace» en 2008, l'a annoncé dans un post Instagram. Elle a accompagné son texte d'une photo de son balcon prise à travers sa fenêtre fermée.

«Enfermée à la maison après avoir été testée positive au coronavirus. Je suis en fait malade depuis près d'une semaine maintenant, a-t-elle écrit. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux!»

Dernière star en date

Le diagnostic de l'actrice survient après la fin du tournage de son prochain film, «The Bay Of Silence», selon The Hollywood Reporter. Elle est la dernière grande star en date à avoir contracté la maladie COVID-19, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson étant actuellement en quarantaine en Australie après avoir été contaminés.

Ce mois-ci, il a été confirmé que le prochain film de James Bond, «Mourir peut attendre», est reporté d'avril à novembre en raison de la pandémie de coronavirus.

Cover Media