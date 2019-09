Brad Pitt s'est tourné vers les Alcooliques Anonymes après sa séparation d'Angelina Jolie. La star de «Once Upon a Time... in Hollywood» a révélé son combat contre l'alcoolisme dans le «New York Times» et a affirmé qu'il avait ressenti une certaine liberté lorsqu'il a parlé de son addiction avec d'autres anciens alcooliques.

«Il y avait peu de jugement»

«Tous ces hommes étaient si ouverts et honnêtes, a-t-il expliqué. C'était cet espace où on se sent en sûreté et où il y avait peu de jugement, donc peu de jugement de soi-même... C’était vraiment libérateur d'exposer simplement les aspects laids de soi-même. C’est très utile.»

L'acteur de 55 ans s'est séparé de son épouse Angelina Jolie en 2016, des rumeurs suggérant alors que son alcoolisme était à l'origine de leur rupture. L'acteur a découvert qu'être plus ouvert dans ses luttes l'avait aidé à guérir. «En réalité, nous sommes tous porteurs de douleur, de chagrin et de perte, a-t-il expliqué. Nous passons le plus clair de notre temps à le cacher, mais c'est là, c'est en vous. Et vous ouvrez ces boîtes.»