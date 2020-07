Brigitte Lahaie va faire son grand retour au cinéma pornographique dans un film militant qui traite de la sexualité chez les personnes âgées. Cependant, l'actrice, âgée aujourd'hui de 64 ans, a posé ses conditions.

«Je savais que j'avais plus à y perdre qu'à y gagner, Aujourd'hui, ça marche très bien pour moi à la radio et me remettre nue pour tourner des scènes érotiques, au regard de ce que j'avais été dans la splendeur de ma jeunesse, c'était risqué», dévoile-t-elle aux «Inrocks».

«Je trouvais que ça n'avait pas de raison d'être»

Sur le tournage, elle a ainsi refusé que son sexe apparaisse à l'écran. «Ça ne me dérangeait pas qu'on me filme en train de me masturber ou sur une scène de cunni, mais je ne voulais pas qu'on le voie. Non pas que j'ai un problème avec mon sexe, mais je trouvais que ça n'avait pas de raison d'être, par rapport à ce que je suis aujourd'hui. J'ai mis ce veto-là.»

«Une dernière fois» est déjà disponible sur Canal+, et marque le retour à la pornographie de Brigitte Lahaie, qui n'avait pas tourné dans un film du genre depuis 1995, et «Electric Blue».

Cover Media & LeMatin.ch