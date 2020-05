Bruce Willis a retrouvé sa femme et leurs deux filles, après plus d'un mois passé en confinement avec Demi Moore, son ex-femme, leurs filles, Scout, Rumer et Tallulah, ainsi que le petit ami de Tallulah, Dillon Buss. Ils étaient confinés dans l'Idaho, et Emma Heming, la femme de l'acteur devait les rejoindre avec leurs filles, mais un problème de santé de la plus jeune les a forcés à rester à Los Angeles.

Tout ceci est dorénavant fini, puisque Emma Heming a révélé sur Instagram que la petite famille avait été réunie, montrant une photo de Bruce Willis portant Evelyn sur son dos, et de trois d'entre eux sur un quad. Il n'est cependant pas précisé si Emma Heming a voyagé jusqu'en Idaho, ou s'ils se sont retrouvés à Los Angeles.

Emma Heming a ensuite publié une vidéo d'Evelyn montant pour la première à vélo sans les petites roues, avec toute la famille très fière autour d'elle.

La plus jeune s'est percé le pied

Scout Willis avait précédemment expliqué, lors du podcast «Dopey», les raisons pour lesquelles la femme de son père n'était pas présente avec leurs enfants, mettant fin aux rumeurs. « Ma belle-mère devait venir avec mes petites sœurs, mais la plus jeune, qui a maintenant 6 ans, n'a jamais appris qu'on ne devait pas jouer avec les seringues que l'on trouve... et elle s'est percé le pied. Donc ma belle-mère a dû attendre les résultats d'analyses à Los Angeles, mon père est parti, et ma belle-mère est restée avec les petites», avait-elle dévoilé, expliquant que l'incident était survenu juste avant que le confinement ne soit imposé, ce qui avait rendu impossible tout déplacement.

Bruce Willis et Demi Moore ont divorcé en 2000, après treize ans de mariage, mais sont restés bons amis.

