Roméo Elvis a relayé dans sa story Instagram, le titre d'un article de la RTBF qui indique que «44% des jeunes de 18 à 21 ans ne respecteraient pas les mesures de confinement.»

De quoi énerver le rappeur qui a alors commenté l'information dans une série de captures d'écran: «La honte. Arrêtez de penser qu’à votre gueule s'il vous plaît les amis, c’est pitoyable de voir autant de jeunes s’en battre les couilles pendant que leur grand-mère est peut-être en train de contracter le virus. 18-21 ans, c’est-à-dire des étudiants, des gens en bonne santé, des gens capables de respecter le confinement sans prendre de risque pour leur santé. Des jeunes qui peuvent geeker, s’instruire, jouir d’une technologie. Invraisemblable.»

«J’ai pitié de toi»

Le frère d'Angèle, très attristé, a décidé de parler à cette tranche d'âge qui le duit sur Instagram: «44% des 18/21 ans? Ça veut dire que forcément il y en a qui regardent cette story… Alors si tu fais partie de ces 44% sache que j’ai pitié de toi. Sache que c’est la honte. Sache que tu pisses directement sur la Belgique en suivant tes propres envies. Vraiment ça me dépasse. Vous êtes trop jeunes à 21 ans? Vraiment? Pour comprendre?»

Suit alors la capture d’une conversation avec l’un de ses proches visiblement contaminé par le virus: «C’est pas drôle du tout. C’est pas une grippe. Cette nuit, j’ai cru que j’allais crever, j’ai dû aller m’asseoir dans la douche pour faire tomber la température. C’est badant à mort.» Et l’artiste de commenter: «Le gars a 27 ans et fait 10 heures de sport/semaine et il a le coronavirus. J’arrête d’angoisser tout le monde. Moi-même ça me fait pas plaisir de faire ça, mais quand tu vois l’évolution du virus et la réaction égoïste de ces jeunes belges…» Un message qui, on l'espère, ne résonnera pas qu'en Belgique.

