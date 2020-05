Un débat ayant opposé l’écrivain Philippe Besson et la chanteuse Camélia Jordana à propos des policiers dans «On n'est pas couché», samedi soir sur France 2, fait scandale, en France.

«Quand j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Ils sont censés nous protéger, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie», a affirmé Camélia Jordana.

Malgré les tentatives de Besson de ramener le débat sur le comportement parfois dangereux des manifestants, obligeant la police à user de méthodes musclées, la chanteuse a poursuivi: «Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait.»

« Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie » @Camelia_Jordana #ONPC pic.twitter.com/RrA91Y6Km8

Les propos Camélia Jordana lui ont valu des réactions outrées sur les réseaux sociaux. Le Ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner lui-même, a réagi: «Non madame, «les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue» ne se font pas «massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau».Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve», a-t-il écrit sur Twitter.

De son côté, le syndicat de police Alliance annonce saisir le procureur de la République.



L.S.

Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ».

Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. https://t.co/xYv1owFyVf