Cameron Diaz est une femme comblée aux côtés de son rockeur de mari Benji Madden. Désormais, la star américaine, qui s'est éloignée des projecteurs après s'être liée au musicien de Good Charlotte en 2015, s’attelle davantage à être la meilleure partenaire possible qu'à retourner sur un plateau de tournage.

«Je veux simplement construire des amitiés meilleures et plus fortes avec les gens qui sont avec moi, a-t-elle déclaré au magazine InStyle. Bien sûr, cela inclut mon mari. Se marier avec lui a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon mari est le meilleur. Il est le meilleur être humain et mon meilleur partenaire.»

«Le mariage, c'est du 50-50»

Elle a poursuivi: «Le mariage est certes difficile, et c’est beaucoup de travail. Vous avez besoin de quelqu'un qui veuille bien travailler avec vous, car il n’y a pas de mariage 60-40. C’est du 50-50, point. Tout le temps.»

Cameron Diaz, qui a épousé Benji Madden après seulement six mois de relation amoureuse, admet qu'elle s'est précipitée dans le mariage, mais qu'elle ne regrette rien. «Je ne sais pas si j'étais prête mais je savais que Benji était spécial, a-t-elle expliqué. C’est juste un homme bon. (...) C’est vraiment rafraîchissant. Je suis reconnaissante de l'avoir.»