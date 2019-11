Après douze semaines de compétition intensive, c'est Camille, une consultante en finances de 27 ans, qui a remporté la huitième saison du «Meilleur pâtissier», diffusée sur M6. Comme pour chacune des épreuves, le jury était composé de Mercotte et Cyril Lignac.

Redoutable concurrente, imaginative et audacieuse, la jeune femme a remporté pas moins de 7 tabliers bleus (synonyme d'excellence), au cours des dernières semaines.

«J’ai fait goûter des saveurs différentes au jury avec des gâteaux qui ne ressemblaient à aucun autre et ça a payé!», a-t-elle confié au Parisien. Elle a battu deux autres finalistes talentueuses, Stéphanie et Sophie, en proposant, notamment, un gâteau au maïs et au chocolat.

Camille remporte donc le trophée de l'émission mais verra également ses recettes publiées dans un livre. Une prochaine saison du «Meilleur pâtissier» est déjà annoncée l'an prochain.

Et la grande gagnante est…

CAMILLE ! ????????



RT pour la féliciter de remporter cette 8ème saison de #LMP ???? pic.twitter.com/OyRuvUgbID — M6 (@M6) 27 novembre 2019

L.S.