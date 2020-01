Révélée par la saison 6 de la téléréalité «Are you the one» sur MTV, Alexis Eddy est décédée à seulement 23 ans. Selon le magazine «People», les forces de l’ordre ont été appelées aux alentours de 7 heures, ce jeudi 8 janvier, pour intervenir à son domicile, situé en Virginie-Occidentale.

Ils ont alors découvert la jeune femme inanimée, visiblement victime d’un arrêt cardiaque. Reste que si la star de télévision a été déclarée morte sur les lieux, les équipes médicales ignorent encore la raison précise de son décès. De son côté, la chaîne qui l'a révélée a rédigé un communiqué pour rendre hommage à celle qui avait suscité le buzz à plusieurs reprises. «MTV est profondément attristé d'apprendre la perte tragique d'Alexis Eddy. Nos cœurs vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile», a écrit le groupe sur sa page Twitter.

Une vie pas très facile

Les fans d’Alexis Eddy savent qu'elle était réputée pour faire la fête. Dans «Are you the one», on la voyait souvent consommer beaucoup d'alcool. A 21 ans, elle avait également marqué les esprits en expliquant que son cousin était un meurtrier et qu’elle luttait contre la toxicomanie. Pourtant, en septembre dernier, elle confirmait via Instagram être complètement sobre.

Tout semblait aller mieux... Enfin presque. Après avoir effacé la publication où elle annonçait ses fiançailles avec Trey Haught, elle remettait en place les hommes qui lui proposaient d'aller chez eux. «Wow, ok je vais vous arrêter tout de suite. Dire "j'ai Disney+ chez moi" n'est pas un bon argument et non je ne vais pas venir coucher chez vous, ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième proposition. Les réseaux sociaux ont vraiment rendu les rencontres nulles», peut-on notamment lire. Était-elle à nouveau célibataire?

Wow ok I’m just gonna stop all you boys right now

“I have Disney+” is not a dating quality and NO, I’m not going to come lay at your house with you on a first, second, or third date ????



Social media really got the dating norm all screwy don’t it