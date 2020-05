Il semblerait que le couple formé par Ashley Benson et Cara Delevingne n'ait pas tenu durant le confinement. Selon «People Magazine», l'Américaine de 30 ans et la Britannique de 27 ans se sont séparées après deux ans de relation. Dans l'article paru le 6 mai dernier, on apprend qu'elles ont rompu au début du mois d'avril.

«Elles ont toujours connu des hauts et des bas»

Le média révèle que Cara Delevingne passerait son confinement avec Margaret Qualley, sa sœur Rainey et Kaia Gerber. «Cara et Ashley ont toujours connu des hauts et des bas auparavant mais c'est bel et bien terminé. Leur relation est juste arrivée à sa fin», peut-on lire. Pour l'instant, ni Cara Delevingne, ni Ashley Benson n'ont réagi à cette nouvelle.

La dernière apparition publique du couple remonte au 26 mars dernier, pour une simple sortie au supermarché. Pour rappel, elles s'étaient rencontrées sur le tournage du film «Her Smell», en 2018. Après des fiançailles l'été dernier à Saint-Tropez, elles s'étaient mariées lors d'une cérémonie intimiste à Las Vegas, le 5 août 2019, devant un sosie d'Elvis.

