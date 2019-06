Cardi B n'a jamais eu peur de se déshabiller. Un constat qui vaut aussi bien pour ses apparitions publiques que pour ses photos postées sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, elle est allée encore plus loin que d'habitude. Le 31 mai, la rappeuse a dévoilé son nouveau titre «Press». Un single dont la pochette a enflammé les réseaux sociaux. Et pour cause, les internautes ont découvert l'artiste entièrement nue et entourée d’une horde de photographes sur un cliché en noir et blanc.

De quoi convaincre même les plus réfractaires à écouter ce titre au moins une fois. Après seulement 7 heures sur le Web, la version audio de «Press» a déjà récolté presque un million de vues sur YouTube. Les fans sont désormais impatients d’en découvrir le clip. (Le Matin)