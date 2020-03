Une vidéo, tirée de l'émission «5 minutes de mode» sur TMC, montre Carla Bruni-Sarkozy se moquant des mesures de précaution pour endiguer la pandémie de COVID-19 alors qu’elle assiste à un défilé le 28 février dernier.

«On se fait la bise, c’est dingue! Parce qu’on est de la vieille génération, nous. On n’a peur de rien, on n’est pas féministes, on ne craint pas le coronavirus, nada!» dit-elle, hilare, à Sidney Toledano, le PDG de LVMH.

On peut ensuite voir la top tousser outrageusement sur les personnes présentes autour d’elle, avant de s’asseoir à côté de Benjamin Biolay, toujours aussi visiblement amusée par sa sortie.

Pire que la vidéo de Griveaux.

pic.twitter.com/OXa4cltDKp — Pascal Riché (@pascalriche) March 14, 2020

Beaucoup d’internautes se sont insurgés et Carla Bruni-Sarkozy a fini par réagir, dimanche. «J’ai malheureusement récemment fait preuve d’humour déplacé et cette maladresse a été filmée sans que je ne le réalise. Un savant montage vidéo a délibérément donné un caractère ignoble à ce navrant trait d’humour. Je tiens à présenter mes regrets à tous ceux qui ont vu cette vidéo et ont été atterrés par son contenu. Je tiens aussi à préciser qu’elle ne reflète en rien mes sentiments réels», a écrit l’ancienne Première Dame sur son compte Instagram.

Cover Media