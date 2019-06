Carole Dechantre, comédienne des «Mystères de l'amour» sur TMC, a annoncé sur Instagram être atteinte à nouveau par un cancer.

«Pfffff encore un cancer! Opération aujourd’hui pour m’enlever mon 4ème cancer de la peau....», explique-t-elle, accompagnant ses messages d'une photo où on peut la voir étendue dans un cabinet médical. Et d'un autre cliché où on la voit opérée.

Soignée à Vevey

«Cette fois-ci c’est l’oreille qui est touchée par un carcinome. Rien de très grave car pris à temps par mon super dermatologue Dr Skaria à Vevey», précise la comédienne installée en Suisse. «Moralité: si vous avez une lésion qui ne se guérit pas, qui saigne et croûte pendant plus de six semaines, filez vous faire dépister!»

(Le Matin)