Le 2 mai, confinée, Esther Acebo se montrait dans le plus simple appareil. En remontant le fil de son compte Instagram, on découvrait nombre de photos d'elle dévêtue. Des nus artistiques, on s'entend. Quand ce ne sont pas des clichés de ses chiens ou de séances de yoga.

Le 16 juin, celle qui incarne Stockholm dans la série «La casa de papel», joue habilement avec nos nerfs en optant pour une position où son body noir ne s'impose pas immédiatement. Car oui, elle porte un body.

Profitons-en avant de la retrouver en combinaison rouge de braqueuse à l'écran. Le 13 mai, le créateur de la série, Àlex Pina, a effet abordé pour la première fois la saison 5 de «La casa de papel» dans une interview, sans mentionner de date.

LeMatin.ch