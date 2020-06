Cate Blanchett, lauréate d'un Oscar, a raconté qu’elle s’est fait une « entaille » lors d'un récent « accident de tronçonneuse » à son domicile. Elle a confié cette information choquante lors de son apparition dans le podcast de l'ancienne Premier ministre australien Julia Gillard, A Podcast of One's Own, la semaine dernière.

Lorsqu'on lui a demandé comment elle allait, Cate Blanchett a répondu : « Je vais bien. J'ai eu un petit accident de tronçonneuse hier, ce qui semble très, très excitant, mais ce n'était pas le cas. À part une petite entaille à la tête, je vais bien. »

En apprenant la nouvelle, Julia Gillard a répondu : « Faites très attention avec cette tronçonneuse. Vous avez une tête très célèbre, je ne pense pas que les gens aimeraient qu'on l’enlève avec des entailles ».

Cate Blanchett a s’est aussi confiée sur la manière dont elle a géré le confinement durant la pandémie de coronavirus. Elle avait pris une année de congé pour aider son fils Dashiell, 18 ans, à passer ses examens scolaires avant le début de la pandémie.

« J'ai pris une année sabbatique, pour être avec lui et le soutenir pendant la période des examens ; a-t-elle déclaré. Et puis toutes ces histoires d'examens se sont évaporées (à cause de la fermeture des écoles) et je me retrouve avec un jeune de 18 ans qui ne veut pas vraiment avoir affaire à moi ! Donc, c'est un peu déconcertant, mais c'est un problème de riches, nous allons tous bien. »

Cate Blanchett a eu ses fils Dashiell, Roman et Ignatius, ainsi que sa fille Edith, avec son mari Andrew Upton.

Cover Media/lematin.ch