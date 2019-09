Dans un entretien pour E Online, Céline Dion aborde sa nouvelle vie. La chanteuse a été mariée pendant plus de 20 ans à René Angélil, le père de ses trois enfants. Mais depuis son décès en 2016, Céline Dion a dû reprendre seule sa carrière en main. Aujourd’hui, elle se dit prête à laisser l’amour entrer à nouveau dans sa vie, même si elle affirme qu’elle ne retrouvera plus jamais quelqu'un comme René.

Elle déclare: «Je suis amoureuse, je suis amoureuse de ma vie, je suis amoureuse de mes enfants, je suis amoureuse de mon travail. J’aime ce que je fais aujourd'hui encore plus qu’avant.»

Elle confirme que personne ne partage pas sa vie mais qu'elle croit toujours en l'amour: «Vais-je avoir un partenaire dans ma vie? Nous resterons à l’écoute et si c’est le cas, je le partagerai et ce sera un plaisir de le partager. Un chapitre s’est fermé, mais ce n’est pas quelque chose qui est mort. Vous évoluez et peut-être parfois vous rencontrez un ami et il en résulte quelque chose de plus grand que ça. Qui sait et peut-être pas? Mais je vous le ferai savoir. Je le promets.»

«La femme la plus chanceuse du monde»

Si Céline Dion est prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie, elle n'en oublie pas pour autant René Angélil: «J’ai toujours été la femme la plus chanceuse du monde en ce qui me concerne car je suis sortie avec le meilleur homme du monde, le père de mes enfants. Et tous les jours, je le vois encore parce que mes trois enfants lui ressemblent tellement et font tellement de choses comme lui, et c’est incroyable. Il était un homme très exceptionnel.»

