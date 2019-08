Céline Dion serait-elle sous influence? C’est en tout cas la rumeur qui court depuis quelques jours, accusant le danseur Pepe Munoz de manipuler et d’isoler la star. Il faut dire que la chanteuse semble ne plus pouvoir se passer du jeune homme qui la suit partout, comme durant la dernière Fashion Week de Paris.

Face à la polémique, l’entourage de Céline Dion a décidé de réagir. Les membres de son équipe ont publié une lettre dans laquelle ils défendent le meilleur ami de la star et l'encouragent à ne pas se laisser abattre par les «faux commérages».

«En tant que vrais membres du «proche entourage» de Céline, nous sommes peinés et déçus par l’histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi, citant plusieurs sources qui prétendent faire partie de l’entourage proche et que tu aurais une trop grande influence sur Céline, et que tu l’isoles. Ces «sources» n’ont rien de mieux à faire que de répandre de faux commérages. Ne te démoralise pas pour ça… et continue ton excellent travail. On t’aime!», peut-on lire dans cette lettre signée par les membres de l’équipe de la chanteuse.

C’est dans un article publié par «Page Six» lundi dernier que cette histoire de manipulation avait émergé. La publication citait notamment plusieurs sources anonymes faisant soit disant partie de l’entourage de la star.