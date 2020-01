Céline Dion a assuré à ses fans qu'elle «se porte bien» après la mort de sa mère. Thérèse Dion, qui a eu 14 enfants, était entourée de sa famille et de ses amis lorsqu'elle est décédée dans son pays natal, le Canada, vendredi, selon le réseau local CTV News.

Son décès survient des mois après que son aînée, Claudette Dion, a révélé que sa mère était aux prises avec une série de problèmes de santé importants, notamment des pertes de mémoire et des troubles de l'audition et de la vision.

La chanteuse de «My Heart Will Go On» a affiché un hommage à sa mère sur Instagram plus tard dans la journée et, le soir sur scène, elle a interrompu son concert à l'American Airlines Arena de Miami pour donner des nouvelles à ses fans.

«Je suis sûre que vous avez entendu la nouvelle du décès de ma mère tôt ce matin, a déclaré la star. Mais je vais bien. Ma mère avait 92 ans. Elle a été malade pendant un certain temps. Et nous savions qu'elle ne resterait pas longtemps avec nous. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui s'occupaient si bien d'elle, nous disant que son heure allait bientôt sonner. Très bientôt. Alors, hier soir, j'ai rejoint mes frères et sœurs à Montréal et j'ai passé la soirée à son chevet. On s'est rappelé des histoires. Nous avons chanté des chansons. On s'est serré dans les bras. Et on s'est dit au revoir, a-t-elle conclu. Nous sommes presque sûrs que maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant de partir», a-t-elle raconté avec émotion.

Cover Media