Lundi, le chanteur de Kasabian Tom Meighan annonçait qu’il quittait le groupe «pour des problèmes personnels». Kasabian annonçait que ce départ se faisait sur base mutuelle. «Tom lutte contre des problèmes personnels qui affectent son comportement et veut maintenant concentrer toute son énergie à remettre sa vie sur les rails.»

Le lendemain de cette annonce, Tom Meighan plaidait coupable d'agression contre sa compagne. Il l’a frappée le 9 avril dernier, alors qu'il était ivre.

Le groupe a expliqué que «la violence domestique ne peut jamais être excusée. Personne ne voulait que ça se produise. Nous avons travaillé si dur ensemble ces 23 dernières années et nous avions de grands projets pour notre avenir ensemble. Nous avons le cœur complètement brisé. Mais nous n’avions pas d’autre choix que de demander à Tom de quitter le groupe. Il n’y a absolument aucun moyen d’excuser son agression.»

Il traîne sa copine par les chevilles

Tom Meighan a poussé sa compagne violemment à plusieurs reprises et l’a menacée avec une palette en bois. Il l’a ensuite jetée à travers la pièce et elle s’est cognée la tête contre une cage à hamster. Une vidéo de surveillance accable Tom Meighan. On le voit traîner sa copine par les chevilles. Un enfant a été témoin de l’agression, selon le tribunal. C’est lui qui a contacté le 999 pour signaler qu’un incident domestique était en cours.

Tom Meighan a déclaré qu’il était alcoolique et qu’il était devenu «hors de contrôle». «Ma santé mentale était de plus en plus instable, j’étais au point de rupture.» Il vient de finir sa cure de désintoxication. Il prend la responsabilité de l’incident qu’il décrit comme «isolé». «Nous sommes très amoureux et nous sommes impatients de reconstruire notre vie ensemble avec le soutien de nos proches.» Il a écopé de 18 mois de travaux d’intérêt général et de 200 heures de bénévolat.

Kasabian est un groupe de rock né à Leicester en 1997. Le groupe a sorti six albums et a été tête d’affiche à Glastonbury et dans d’autres festivals de musique.

