Arrivé en septembre dernier sur France 2 comme chroniqueur de «On n'est pas couché», Charles Consigny quittera l'émission de Laurent Ruquier ce mois. A peine une petite saison et puis s'en va.

Il faut dire que le jeune «sniper» de 29 ans n'est pas parvenu à réellement faire son trou. Et les tensions internes avec sa collègue Christine Angot étaient un secret de Polichinelle: «C’était plutôt compliqué. Nous n’avions pas les mêmes idées, donc il y a parfois eu des étincelles. Mais il m’a semblé qu’on a tout de même pu avoir une forme de complicité», reconnaît Charles Consigny, chez nos confrères du Parisien.

Le jeune homme a-t-il été poussé vers la sortie par Laurent Ruquier? «Je souhaite être avocat à 100 %. Comme il l’a annoncé, Laurent Ruquier prépare une nouvelle formule. Cette saison à «On n’est pas couché» m’a beaucoup intéressé et conforté aussi dans l’idée que le métier d’avocat est ma vocation.»

Et Charles Consigny de préciser, à propos de Ruquier: «Il y a eu des moments où nous avons pu nous agacer l’un, l’autre mais j’ai vu un grand pro à la manœuvre. Laurent est une machine de travail impressionnante et sa rigueur saute aux yeux. J’ai beaucoup appris auprès de lui et l’en remercie. Je crois que lui et moi reprenons notre chemin en parfaite amitié.»

(Le Matin)