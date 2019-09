Charlie Sheen et son ex-femme Denise Richards sont apparemment à nouveau en guerre à propos de la pension alimentaire qui devrait être versée par l'acteur. L'ex-James Bond Girl, qui fait partie du casting de l'émission de télé-réalité «The Real Housewives of Beverly Hills», affirme que son ex-mari lui doit 450 000 dollars de pension et qu'elle est prête à aller devant les tribunaux s'il ne règle pas ce qu'il lui doit.

Il pense à s'amuser

D'après des documents judiciaires obtenus par The Blast, l'actrice a demandé à un juge de forcer Charlie Sheen à régler ce qu'il doit au plus vite. «Il a dépensé les 24 millions de dollars de la vente de ses parts dans la série «Mon Oncle Charlie» pour payer ses dettes et pour soutenir un mode de vie extravagant, au lieu de payer la pension pour ses enfants. Depuis la dernière fois qu'on l'a forcé à payer en 2016, il est sensé verser 450 000 dollars de pension», peut-on lire dans les documents en question.

Charlie Sheen, de son coté, n'a pas l'intention de se laisser faire sans combattre et affirme qu'il sera victorieux si l'affaire est portée devant les tribunaux. «Denise et son gang d'avocats sont en pleine fiction, il est temps que j'aille devant les tribunaux. Elle se comporte comme une lâche mais la vérité triomphera», a-t-il déclaré dans un communiqué.