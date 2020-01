Les incendies de forêt en Australie continuent de causer de terribles dommages à la faune et à la flore du pays. Jusqu’à présent, les incendies ont fait au moins 24 morts, détruit plus d’un millier de maisons et tué quelque 500 millions d’animaux. Partout dans le monde, des fonds sont collectés pour venir en aide et des célébrités ont versé d’importantes sommes d’argent.

