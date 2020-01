Chloë Sevigny est enceinte de son premier enfant à 45 ans. L'actrice américaine a révélé la nouvelle en montrant son baby bump lors d'une sortie avec son petit-ami, Sinisa Mackovic, à New York ce lundi.

En plus d'embrasser et de câliner son amoureuse, Sinisa Mackovic a pu être aperçu en train de caresser le ventre rond de l'actrice. D'après TMZ.com, Chloë Sevigny en serait à cinq mois de grossesse, ce qui voudrait dire que le bébé arriverait autour de mai ou juin de cette année.

«Avoir un enfant fait vieillir»

On attend maintenant de voir comment sa grossesse va changer l'apparence de l'actrice, qui avait expliqué dans une interview en 2016 que son visage parfait était lié au fait qu'elle n'avait jamais été maman. «Je pense que le stress sur votre corps, quand on a un bébé, c'est la raison pour laquelle on me dit: «Mais comment tu fais pour avoir l'air si jeune?» Je pense que malheureusement ça fait vieillir les femmes quand elles ont des enfants à la trentaine et pas à la vingtaine. Donc à mon avis, c'est ça, et un facteur génétique», avait-elle déclaré à l'époque.

Cover media / lematin.ch