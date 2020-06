Chrissy Teigen a confirmé que l'opération chirurgicale qu'elle a subie pour enlever ses prothèses mammaires était un succès. La mannequin, autrice et présentatrice télé avait révélé récemment qu'elle avait l'intention de passer sous le bistouri pour se débarrasser de ces prothèses encombrantes, qu'elle avait depuis l'âge de 20 ans.

Un mot de sa fille

Ce jeudi 11 juin, la femme de John Legend a posté un message sur Twitter dans lequel elle a révélé que l'opération s'était parfaitement déroulée. «L'opération chirurgicale s'est bien passée! Mais la note que j'ai reçue à mon réveil était le meilleur côté des choses!» a-t-elle écrit, partageant une photo du petit mot rédigé par sa fille de 4 ans, Luna.

«Amuse toi bien en te faisant retirer tes nénés, je t'aime, Luna», peut-on lire d'un côté de la carte, tandis que de l'autre, la fille de Chrissy Teigen a écrit : « Au revoir les nénés ».

surgery went great! the note I woke up to is the absolute best part pic.twitter.com/SlKL44bB5U