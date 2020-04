Le 8 avril dernier, Christian Quesada a été jugé pour «corruption de mineur» et «détention d'images pédopornographiques». Il a finalement écopé d'une peine de trois ans de prison ferme.

Claire, ancienne candidate des «12 Coups de midi», fait partie de ces femmes qui ont croisé sa route. Le 9 janvier 2017, c'est elle qui l'avait éliminé du célèbre jeu de Jean-Luc Reichmann, après 193 participations et plus de 800'000 euros de gains. Marquée par la décision du tribunal, elle a réagi à la télévision.

«Il va vouloir raconter sa version des faits»

Claire trouve que la justice n'est pas assez sévère envers Christian Quesada. Contacté lundi 13 avril par Cyril Hanouna dans «Ce soir chez Baba» sur C8, elle a déploré: «Avec le jeu des remises de peine, comme il a déjà fait un an de détention provisoire, dans six mois, un an, il est dehors. S'il se tient bien.»

D'ailleurs, elle est persuadée qu'il ne pourra pas se passer de la médiatisation lors de sa sortie de prison, lui qui rêvait tant que sa vie fasse l'objet d'un film. «Il va vouloir raconter sa version des faits. Il a tellement besoin de cette lumière qu’il va revenir sur le devant de la scène.»

Afin de le faire retomber dans l'oubli le plus vite possible, elle n'espère d'ailleurs qu'une seule chose: qu'Eric, l'actuel maître de midi, finisse par le détrôner. «Je lui souhaite de gagner, de le battre. Je ne suis pas sûre qu’un tel personnage mérite qu’on parle encore de lui.»

FDA