«Repose en paix, Romain et Michèle», c'est ce qu'on peut lire sur une couronne de fleurs déposée sur la tombe de Christophe. Romain Vidal, le fils que le chanteur a eu d'une brève union avec Michèle Torr et qu'il n'a jamais reconnu, a publié cette photo sur son compte Facebook, mardi 12 mai. «C'est dommage que la fleuriste n'ait pas marqué comme il lui a été demandé: et ses enfants», a-t-il toutefois précisé en commentaire.

Le choix de la femme de Christophe

Romain Vidal a donc enfin pu rendre hommage à son père, décédé le 16 avril. Christophe avait été enterré dans la plus stricte intimité au cimetière de Montparnasse, à Paris, le 7 mai. En présence de sa femme Véronique, sa fille Lucie, son frère Gérard, sa nièce et ses plus proches collaborateurs. Mais sans son fils qui accuse l'épouse du chanteur de l'avoir délibérément tenu à l'écart.

Il a également publié sur Facebook un plan du cimetière Montparnasse, où sont inscrits les détails de l'emplacement de la tombe de Christophe.

Il voyait son père en secret

Suite à la mort du chanteur, Michèle Torr avait révélé que Christophe et son fils se voyaient régulièrement depuis une dizaine d'années, toujours dans le secret. Depuis plusieurs semaines, Romain Vidal, en colère et meurtri, revendiquait le droit d'être informé de ce qui touche, de près ou de loin, aux obsèques de son défunt père.

L. F.