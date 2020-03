Le chanteur Christophe est hospitalisé depuis le jeudi 26 mars. Dans un premier temps, «Le Parisien» a annoncé que l’artiste était en réanimation après avoir été testé positif au Covid-19. Depuis, ses proches ont pris la parole pour expliquer n’être «pas en mesure de confirmer s’il a été testé positif», le chanteur d'«Aline» ayant été admis pour «insuffisance respiratoire.»

«Dans le contexte actuel, nous sommes évidemment inquiets. De source médicale, son état est actuellement stable et il est très bien encadré et suivi par le personnel médical», a déclaré à l’AFP Laurent Castanié, producteur de spectacles.

A l’annonce de son hospitalisation, de nombreux amis de Christophe se sont manifestés pour lui témoigner leur soutien, à l’instar de Michel Polnareff. « Tous mes vœux de prompt rétablissement à Christophe», a-t-il écrit sur Twitter.

Tous mes vœux de prompt rétablissement à Christophe ?? — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) March 29, 2020

«Des milliards de pensées à Christophe pour qu’il aille mieux et que nous partagions comme toujours de bons moments avec lui», a partagé Nagui sur Instagram en légende d’une photo de lui, Christophe et Christine and the Queens. Marc-Olivier Fogiel a quant à lui envoyé «une pensée pour mon ami Christophe».

Nikos Aliagas, de son côté, a retweeté la vidéo du journaliste des Echos Thierry Gandillot, qui a fait résonner «Les Mots Bleus» à la fenêtre de son domicile. En légende: «Tiens bon Christophe… On est là…»

Cover Media et LeMatin.ch