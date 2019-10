C'est le résultat inattendu de cette édition! Clara Morgane a été éliminée de «Danse avec les stars», samedi soir. Malgré sa première place au classement, l'apprentie danseuse de 38 ans n'a pas réussi à convaincre le public.

Interrogée par Camille Combal à la suite de cette mauvaise surprise, elle a déclaré: «Je n’ai vraiment rien à regretter. J’ai vécu une aventure incroyable. J’ai rencontré Maxime Dereymez, il a vraiment tout fait pour moi. C’est un jeu télé et je remercie tous les téléspectateurs qui ont voté pour moi.»

Une réaction positive qui, visiblement, ne s'est pas ressentie le lendemain sur son Instagram. En effet, la candidate malheureuse a publié des réactions de fans fâchés au sujet de son élimination. «Donc c’est Clara Morgane première du classement qui dégage et Elsa Esnoult, dernière du classement et bidon de chez bidon, qui reste? Vous êtes sérieux TF1?», «C’est une blague? Son niveau était largement au-dessus du reste» ou encore «Tellement dégoûtée, ils méritaient d’aller plus loin», peut-on lire.

« Je ne peux pas avoir de regrets»

Plusieurs internautes et articles ont avancé que Clara Morgane n'avait peut-être pas digéré cette élimination. Toutefois, dans une interview de «Télé Loisirs» publiée lundi, elle dit ne pas trouver cette élimination «injuste». «On m’a fait un cadeau, dit-elle. Je sors première du classement des juges avec un 10 de Patrick Dupond. Je ne peux pas avoir de regrets. Ça fait dix ans que les règles sont comme ça. Il y a sans doute une raison à cela. Qui je suis moi pour juger de la validité des règles? Je sors grandie. J’aurais eu honte de sortir avec un 2! Bien sûr, j'aurais aimé rester plus longtemps.»

FDA