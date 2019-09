Le 21 septembre prochain, TF1 lancera la dixième édition de «Danse avec les stars» avec dix personnalités. La chaîne a réussi à convaincre notamment Liane Foly, Elsa Esnoult, Linda Hardy ou encore Clara Morgane. Cette dernière s'est révélée plus difficile que prévu. Interviewée par «Femme Actuelle», elle a expliqué pourquoi on lui a remonté les bretelles dernièrement.

Pas fan de la chanson choisie par la production pour son premier prime, Clara Morgane s’est plainte auprès de l'ex-candidat de «Koh-Lanta» Moundir, qui fait lui aussi partie du casting: «Je connais déjà ma musique. On a commencé à répéter et je me disais que ce n’était pas la musique dont j’aurais rêvé. Je me suis pris une chasse par Moundir! Il m’a dit: «Alors écoute-moi, tu es là, tu as énormément de chance. Le défi, c’est de danser sur n’importe quelle musique qu’on te donnera donc sois à la hauteur du programme?!» J’avais l’impression que je me faisais engueuler! J’ai dit: «Tu sais quoi, je suis tellement heureuse d’être là, je m’en fiche?!» Même mon mari n'ose pas me mettre une chasse comme ça.»

«Tu es à côté de la plaque»

Moundir s’est également confié sur ce moment où il a dû remettre Clara Morgane à sa place. Selon lui, il faut «beaucoup d’humilité» pour venir danser ici. Le papa du petit Ali est heureux que sa copine ait finalement changé d’avis concernant sa chanson: «Ça prouve que c’est une super fille. Quand Clara m’a écrit en me disant: «On m’a donné cette chanson, je n’aime pas», je lui ai dit: «Tu es à côté de la plaque, ma grande. Tu n’as pas le droit de faire ça. C’est une émission où tu dois aller au-delà de tout cela».

Pour convaincre Clara Morgane, Moundir a pris l’exemple de sa troupe de cabaret: «Tu es là pour danser, tu es meneuse de revue, tu as une troupe, tu imagines si tes employés te disaient qu’ils n’ont pas envie?»

FDA