Pour commencer la semaine en beauté, Clara Morgane a publié une photo d'elle très sexy en sous-vêtement. La Française de 39 ans ne déçoit jamais ses 711'000 abonnés. Surtout que depuis le début du confinement, elle n'a pas arrêté de poster de charmants clichés chaque jour.

Et manifestement, ce type de publication a tendance à plaire à ses admirateurs. Avec près de 40'000 «j'aime», force est de constater que les internautes apprécient fortement le geste de Clara Morgane. «Une sirène», «Sublime et rayonnante Clara», «Tu es magnifique comme d'habitude», «Est-il possible de commencer sa semaine d'une meilleure manière? Je ne crois pas», peut-on notamment lires dans les commentaires.

LeMatin.ch