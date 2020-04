Comment remplir ses missions de reine de beauté en pleine pandémie? Elue Miss France 2020 en décembre dernier, Clémence Botino est confinée en Guadeloupe, dont elle est originaire. Passionnée par l'histoire, la jeune femme partage son savoir en ligne. Comme un cours sur le pain à Paris au XVIIIe siècle. «Si dans votre région, vous avez un pain traditionnel n’hésitez pas à en parler en commentaire! Ça me ferait plaisir de les goûter après ce confinement! C’est ma première vidéo de ce type, j’espère m’améliorer au fur et à mesure! Enjoy!» écrivait-elle le 31 mars sur Instagram.

Une pétition

On est loin des apparitions pour exhiber son écharpe de Miss et des rencontres en chair et en os avec les Français. Son règne pourrait donc être prolongé. C'est ce qu'a laissé entendre Sylvie Tellier dans le «Jarry Show», le live sur Instagram organisé par Jarry.

La directrice du comité Miss France a d'abord relativisé le sort de Clémence Botino: «Pour le moment, elle est en Guadeloupe, chez ses parents, au soleil avec la piscine et les bons petits plats de maman, elle n'est pas si mal.» Avant de confier que le temps perdu pourrait être rattrapé: «Après c'est vrai que si ça devait durer très très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans, parce que c'est sûr que c'est dur.» Il s'agirait alors d'une première dans l'histoire de Miss France.

