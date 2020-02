Les fans et les équipes des «Feux de l’amour» et «Amour gloire et beauté» sont en deuil. Lee Phillip Bell, la co-créatrice des deux séries, est décédée à l'âge de 91 ans le 26 février dernier. Avant de créer la série avec son mari, William J. Bell, elle était journaliste télévisée à Chicago, sa ville natale.

Ensemble, ils ont créé le célèbre feuilleton en 1973. Le succès était tel qu'une série dérivée a été commandée, pour laquelle leur fils, Bradley Bell, a servi de producteur exécutif et écrivain en chef, tandis que leur fille, Lauralee Bell, a obtenu le rôle de Christine «Cricket» Blair, à partir de 1983.

«Une femme, une mère et une grand-mère aimante»

«Notre mère était une femme, une mère et une grand-mère aimante et présente. Gracieuse et gentille, elle a enrichi la vie de tous ceux qui la connaissaient. Elle nous manquera énormément», ont annoncé ses enfants dans un communiqué.

Son mari est, quant à lui, décédé en 2005.

Cover Media et LeMatin.ch