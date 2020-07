Bibelots, meubles, sculptures, tableaux, vaisselles, cravates, chapeaux: il y aura forcément beaucoup de bleu... Les fans de Michou vont pouvoir admirer à partir de dimanche une partie du contenu de l'appartement du célèbre fondateur du cabaret transformiste parisien qui porte son nom, avant une vente aux enchères.

Pendant quatre jours, 300 lots hétéroclites du catalogue seront présentés en accès libre de 11 h à 18 h chez Artcurial. La vente aura lieu le 10 juillet «pour faire face aux droits de succession et sauver» le cabaret qui emploie trente salariés, selon la nièce de Michou, Catherine Catty-Jacquart.

Michou, mort en janvier dernier à 88 ans, «n'avait pas d'enfant. Les droits de succession sont très importants. Pour y faire face on est obligé à contre-cœur d'organiser cette vente», a confié la nièce à l'AFP.

Plusieurs œuvres d'artistes de Montmartre

Avec son éternel brushing blond platine, cette figure emblématique des nuits parisiennes et du quartier de Montmartre depuis 1956 avait accumulé des objets, beaucoup célébrant sa couleur préférée, qu'il déclinait aussi du costume aux lunettes, à la scène comme à la ville.

«Niché à quelques pas du cabaret, son intérieur, à l'image de sa personnalité singulière, révèle une collection remarquable et un décor unique signé de ses amis dont des artistes de Montmartre : le peintre Gen Paul, Bernard Lorjou, Gérard Pamboujian, mais aussi Jean Marais ou encore le maître-verrier Jean-Claude Novaro», souligne la maison de ventes Artcurial.

Facette méconnue

Pour le commissaire-priseur Stéphane Aubert, «la collection de Michou révèle une facette méconnue. Les oeuvres acquises au contact de ses amis peintres célèbrent ce village montmartrois qu'il aimait tant et plus largement la vie parisienne».

«Les Trompettistes», huile sur toile de Gen Paul, est estimée entre 15'000 et 20'000 euros. Un ensemble de tableaux de Bernard Lorjou composent également cette collection, avec la même estimation.

Des bibelots signés Daum, Lalique et Baccarat, ou encore un ensemble d'oeuvres teintées de bleu signées et dédicacées du verrier Jean-Claude Novarro seront proposés aussi au plus offrant, tout comme le panama bleu de Michou estimé 100 à 150 euros. Ses nombreuses paires de lunettes, parachevant son look inimitable, sont toutefois absentes du catalogue.

Poursuivre l'aventure

Dans un deuxième temps, l'appartement de Montmartre avec vue imprenable sur le Sacré-Coeur et qui a vu défiler de nombreuses personnalités pendant plus d'un demi-siècle, sera également mis en vente.

Quant au cabaret, la nièce de Michou entend bien poursuivre l'aventure comme le souhaitait son fondateur. Dans ses mémoires parus en 2017, Michou voulait que tout s'arrête après lui, mais il était revenu sur sa décision dans une lettre adressée à ses «Michettes», ses artistes transformistes, quelques mois avant son décès.

«On aimerait rouvrir le plus tôt possible. On attend les consignes car il faut y aller prudemment avec cette pandémie...», rapporte sa nièce. «On a la chance d'avoir une clientèle essentiellement française, ce qui n'est pas le cas des autres cabarets parisiens». (afp/Le Matin)