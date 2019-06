Ce matin, Le Parisien publiait un article dans lequel Camille Combal laissait entendre qu'il quittait «Qui veut gagner des millions?»: «C’était fou de travailler avec les équipes de Jean-Pierre Foucault, la Rolls Royce des animateurs. Je ne referai pas de salve de quotidiennes car ma rentrée sera trop chargée. Si ça peut continuer sans moi, je serais ravi», disait l'animateur.

Dès lors, la presse française a annoncé le départ de Combal, surchargé par ses activités sur TF1 où il anime déjà «Danse avec les stars» et une nouvelle émission, «Plan C», dès ce soir. Il animera également prochainement «Masked Singer», toujours sur la Une. Sans oublier la matinale dont il est le présentateur sur Virgin Radio. Le temps va donc lui manquer en septembre pour se consacrer à une quotidienne de «Qui veut gagner des millions?».

Mais il y a quelques minutes sur Twitter, Camille Combal a tenu à préciser ses propos tenus au Parisien: «Je lis vos messages pas d’inquiétude. Je n’arrête pas QVGDM. Jamais !!! J’aime beaucoup trop cette émission», a-t-il écrit sur son compte Twitter. «J’ai juste pas le temps de tourner des quotidiennes à la rentrée comme prévu. Mais on va faire des primes ! Et des quotidiennes un peu plus tard dans l’année», précise l’animateur. Voici qui est plus clair.

