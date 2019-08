Alors que le prince Harry et Meghan Markle créaient la polémique avec leur voyage en jet privé pour se rendre à Ibiza et à Nice, Catherine Middleton et le prince William avait choisi un vol à bas prix pour rejoindre l’Écosse, le 22 août dernier. Le couple, qui était avec ses trois enfants, n'aurait pas dépensé plus de 365 livres (soit environ 440 francs) pour ses tickets d'avion.

Publicité facile?

Une décision qui avait été fortement saluée, mais il y a eu un souci. En effet, selon le «Daily Mail» un avion aurait volé à vide dans le simple but de faire de la publicité à Flybe. Explications. Le 22 août, à 8h40, au départ de Norwich, les Cambridge étaient censés monter à bord d'un avion de la compagnie écossaise Loganair, le partenaire franchisé de Flybe. Seulement voilà: sentant la publicité facile, la compagnie aérienne britannique a préféré faire venir un avion «brandé» Flybe à Norwich afin que le logo de la compagnie soit bien visible. Les passagers ont donc embarqué sur ce dernier appareil, laissant le Loganair prévu à l'origine voler à vide.

Kensington Palace a précisé que le prince William et Kate Middleton n'étaient pas au courant de ce changement et n'avaient pas demandé de traitement spécial de la part de la compagnie aérienne.

«4,5 tonnes de carbone supplémentaires»

«C’est tout à fait extraordinaire et cela tourne en dérision les tentatives louables de leur famille de voyager de la façon plus économique et plus écologique, déplore une source au Daily Mail. On a émis 4,5 tonnes de carbone supplémentaires simplement pour s’assurer qu’un avion avec Flybe écrit sur le côté a volé avec des membres de la famille royale à bord. C’est tout à fait ridicule.»