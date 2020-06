Les compères sont de retour! Dans les années 1980, Pierre Richard et Gérard Depardieu avaient brillé dans une trilogie de Francis Veber devenue culte: «La chèvre», «Les Compères» et «Les fugitifs». Quarante ans après, les deux acteurs se sont retrouvés à l’Abbaye Royale de Fontevraud, dans le Val de Loire, pour reprendre le tournage d'un film franco-japonais, «Umami no tabi».

Samedi 27 juin, Pierre Richard a partagé sur les réseaux sociaux une photo de leurs retrouvailles qui a fait grand plaisir à leurs fans. Gérard Depardieu est affalé sur l'interprète de François Pignon, qui, lui, est tout sourire. «Amis pour la vie, amis pour le vin», peut-on lire en légende. Une phrase qui explique peut-être la posture de Gégé...

Les abonnés de Pierre Richard ont tout de suite fait le lien avec «Les compères». «Les plus beaux compères du cinéma français», «Le duo infernal», «Les meilleurs» ou encore «Allez appeler Veber, maintenant ça suffit les plaisanteries!!!» peut-on lire en commentaire.

L. F.