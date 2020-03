Michel Cymes est radical dans son approche de la prévention du coronavirus. Le médecin et présentateur télé évite le contact avec les autres. «Je ne serre plus de mains», a-t-il confié au «Parisien».

Selon lui, le principal est de «de pas participer à la psychose ambiante», et c'est pour cela que les médecins doivent «rassurer». «Je suis médecin et je sais surtout que, quand on a un patient face à soi, il faut le rassurer, et pour cela prendre le temps de lui expliquer. C'est la moitié du travail du médecin, l'autre étant de trouver le traitement adapté et le guérir», ajoute-t-il à l'adresse de «Télé-Loisirs».

«Il n'y a pas de questions idiotes»

«Pour ne pas participer à la psychose ambiante, nous allons avoir des experts sur le plateau qui vont répondre à toutes les questions. Je dis bien toutes: il n'y a pas de questions idiotes quand on est inquiet!» précise Michel Cymes.

L'émission spéciale coronavirus de France 2 sera diffusée ce mardi soir.

Cover Media