Catherine Deneuve semble avoir besoin d’encore un peu de repos. L’actrice française a été victime d’un AVC, «très limité» d’après ses proches, le 5 novembre dernier. En effet, selon «Le Parisien», le tournage du prochain film d'Emmanuelle Bercot ne devrait pas reprendre avant «avril, voir l’été, pour laisser à l'actrice de 76 ans le temps de se reposer».

Le long métrage met également en scène Benoît Magimel qui avait confirmé fin novembre que la reprise du tournage devait avoir lieu «en début d’année» 2020. «C’est vrai que ce film, on ne peut pas l’envisager sans elle. On a des nouvelles excellentes, voilà elle a besoin de repos. C’est une femme qui vit à cent à l’heure. Forcément on a été très inquiet mais aujourd’hui on est plutôt rassuré», avait-il confié sur RTL.

De retour à la maison en décembre

Le tournage avait débuté en octobre et devait se terminer en décembre. Toutes les scènes ne nécessitant pas la présence de l’actrice des «Demoiselles de Rochefort» ont été tournées pendant sa convalescence. Toujours d’après la publication, après avoir été hospitalisée en urgence au moment de son AVC, Catherine Deneuve a pu regagner son domicile parisien début décembre.

Cover Media