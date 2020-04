Sauvé de justesse en 2016 grâce à une double greffe d'un rein et d'un foie, Pierre Ménès a à nouveau connu des ennuis de santé. Le journaliste de Canal+ a, en effet, annoncé ce lundi matin, avoir été contaminé par le coronavirus. Il a dû être hospitalisé la semaine dernière et témoigne sur Twitter.

«Après un confinement pourtant très, très sage chez moi, j'ai été obligé d'appeler les médecins. J'étais totalement épuisé avec de terribles diarrhées, et pas les symptômes habituels du Covid, explique Ménès. Pourtant c'est bien ça que j'avais. J'ai été hospitalisé en fin de virus, à l'hôpital où j'ai été greffé. Il a fallu tout contrôler par rapport à mon foie et mon rein, ce qui aggrave évidemment les choses.»

Je sors du covid pic.twitter.com/FXwOuvwE3Y — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2020

Heureusement, Pierre Ménès semble voir le bout du tunnel: «L'ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi à 14h. J'ai en plus eu une terrible crise de goutte dans les deux genoux. Il va falloir reprendre la forme, remarcher. (...) A chaque chose, malheur est bon: 15 kilos en moins! Maintenant, je vais retourner me confiner, parce que ça reste la solution.»



L.S.