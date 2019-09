Brigitte Macron a vivement été critiquée sur son physique par le président brésilien Jair Bolsonaro puis de son ministre de l’Economie, Paulo Guedes. L’épouse d’Emmanuel Macron a pu bénéficier d’un soutien exceptionnel du côté de la sphère politique, notamment de la part de Nicolas Sarkozy et de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, mais aussi de sa fille Tiphaine Auzière, ou encore de stars de la télé, comme Karine Ferri, Fabienne Carrat, Rachel Legrain-Trapani, Stéphane Bern, Elodie Gossuin…

Jusqu’à Nabilla, qui a elle aussi pris la parole sur son compte Twitter il y a quelques jours pour défendre la Première dame. «Je ne comprends pas l'acharnement contre Brigitte Macron, une femme intelligente, magnifique, élégante, classe et forte. Un exemple, stop l'acharnement.»

Je ne comprends pas l’acharnement contre Brigitte Macron une femme intelligente magnifique élégante classe et forte ???????? un exemple stop l’acharnement ???? — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 9, 2019

Si le message de Nabilla a été en grande majorité salué par les internautes, nombreux sont ceux à l’avoir critiqué, jugeant la future maman illégitime de se prononcer sur ce sujet : «Tu sais qui est Brigitte Macron? Là est la vraie question!!» , «Merci pour cette intervention mémorable, je me disais bien qu'on avait vraiment besoin de l'avis de Nabilla».

Malgré cela, la compagne de Thomas Vergara s’est de nouveau exprimée sur Twitter et ne se laisse pas faire: «Je lis tous vos messages. Je trouve que juger une personne sur son physique ou son âge c’est juste irrespectueux ... on ne juge pas les gens sur leur apparence mais sur ce qu’ils sont vraiment ou encore mieux on ne juge pas tout simplement!»

Je lis tous vos messages ???? je trouve que juger une personne sur son physique ou son âge c’est juste irrespectueux ... on ne juge pas les gens sur leur apparence mais sur ce qu’ils sont vraiment ou encore mieux on ne juge pas tout simplement ! — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 11, 2019

