Le 18 juin, Cyril Hanouna s'amusait dans «Touche pas à mon poste» à dévoiler des informations croustillantes sur les chroniqueurs, dans une séquence intitulée «La boite à poucaves». Ce soir-là, Benjamin Castaldi a balancé que le présentateur de «TPMP» s'était fait virer de son école à l'âge de 6 ans... à cause de son comportement violent.

«Depuis petit, Cyril est atteint d'un léger syndrome et au CP il insultait tout le monde et mettait des coups de santiag», a lu le principal intéressé avant de laisser la parole à son dénonciateur, Benjamin Castaldi. «Vous aviez reçu au CP le tableau d'honneur. Et votre mère est arrivée en retard pour cette récompense. Et qu'est ce qu'on fait quand votre mère arrive en retard ? On l'insulte et on lui met des coups de pieds», a donc raconté l'ancien animateur de la «Nouvelle Star», provoquant la surprise des autres chroniqueurs.

Dans un premier temps, Cyril Hanouna a nié la petite histoire de Benjamin Castaldi avant de lever le voile sur cette anecdote. «C'est vrai que j'ai eu un petit problème au CP et j'ai été malheureusement éconduit de l'école. J'avais des santiag et je tapais un peu tout le monde dans la cour et on m'a viré de l'école», a conclu en précisant qu'il regrettait ce moment. (Le Matin)