Cyril Hanouna sent-il qu'il n'est peut-être plus en odeur de sainteté auprès de la direction de C8?

Lundi soir, dans «Touche pas à mon poste!», l'animateur s'est montré mystérieux: «Si C8 a besoin de moi je vais continuer et si les téléspectateurs sont toujours là je me vois pas arrêter, ça va être un énorme manque pour moi d'arrêter «TPMP» (...) On ne sait pas ce que la chaîne va faire...»

«TPMP» doit-elle arrêter? Hanouna a-t-il un mauvais pressentiment? «Je vais voir comment roule la saison 10. On s'est jamais autant amusés que lors de cette saison. L'émission n'a jamais aussi bien marché. Je finis sur C8 cette année», a-t-il lâché.

Si C8 venait à changer de ligne éditoriale et à lâcher «TPMP», Cyril Hanouna prévient déjà qu'il tentera de produire et de présenter son émission fétiche sur une autre chaîne.



Laurent Siebenmann