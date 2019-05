En novembre dernier, Daniel Lévi avait ainsi été hospitalisé d'urgence à Marseille. Alors qu'à l’époque sa famille s'était voulue rassurante quant à son état de santé en révélant qu'il avait subi «une intervention bénigne», l'acteur de la comédie musicale «Les dix commandements» a finalement confié dans l'émission «Show de luxe» sur la radio Voltage qu'il souffrait d'un cancer du côlon. «La chimio était tellement efficace que la tumeur n'a pas voulu se barrer sans accrocher le côlon et a fait une occlusion. Dans ces cas-là, il faut opérer en urgence mais sur un mec qui fait de la chimio c'est compliqué», a-t-il expliqué.

S’il va beaucoup mieux, le combat continue pour Daniel Lévi. «Je suis en très bonne voie. Je suis encore en chimio, mais plus light que celle que j’avais commencée», a-t-il révélé dans les colonnes d'«Ici Paris». Une nouvelle rassurante, même si le chanteur a avoué qu'il avait vécu un calvaire et avait même frôlé la mort malgré des signes avant-coureurs qui auraient pu l’alerter.

J'ai été dans le coma»

«Il a fallu une grosse crise pour que je fasse des examens, a-t-il expliqué. J'ai subi une intervention en urgence en novembre à cause d’une occlusion alors que j’étais déjà en chimio et sans défense. Il y a eu infection généralisée et une succession de problèmes en cascade. J'ai été dans le coma. Les reins ne marchaient plus, les poumons non plus, le pronostic vital était engagé. J’ai fait des œdèmes. J'avais de l’eau dans les poumons.»

Après deux mois et demi d'hospitalisation, Daniel Lévi a pu reprendre une vie normale malgré «un traumatisme psychologique». «J’en parle aujourd’hui avec le sourire et la joie d’être là. Je suis un miraculé», a-t-il assuré. Dans son malheur, l’artiste a pu compter sur «une chaîne incroyable de prières, de solidarité, de fraternité». «Les gens se sont mobilisés. C’est extraordinaire à vivre. Et j’ai vu tellement d’humanité. Les médecins, les infirmières. Je suis très admiratif et reconnaissant», a-t-il ajouté.

Autant de raison de revenir plus fort que jamais avec un nouvel album. (Le Matin)