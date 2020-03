Daniel Radcliffe s'est moqué d'une canular publié plus tôt cette semaine, qui affirmait que la star de Harry Potter avait contracté le coronavirus. Un tweet provenant d'un faux compte de la BBC, qui est depuis devenu viral, suggérait que la star d'Harry Potter avait été diagnostiquée avec le Covid-19, mais les représentants du Britannique insistent sur le fait que l'histoire est «fausse». Le tweet a depuis été supprimé.

Dans une interview accordée à l'émission de radio australienne Smallzy's Surgery, Daniel Radcliffe a évoqué l'incident : «Je suis entré au maquillage d'une pièce hier et la maquilleuse m'a dit : “Ma nièce vient de m'envoyer un message pour me dire que tu as le coronavirus.” Je pense que c'était sur un faux compte de la BBC, mais ensuite suffisamment de gens l'ont vu... C'est Internet.»

Le comédien a ensuite plaisanté en disant qu'il comprenait pourquoi quelqu'un l'avait choisi pour le canular : «Je pense que c'est juste parce que j'ai l'air malade tout le temps, alors vous pouvez le dire de façon crédible à mon sujet. Parce que je suis très pâle. Mais, vous savez, je suis flatté qu'ils m'aient choisi.»

Même si Daniel Radcliffe prend avec humour cette mauvaise blague, il n’en reste pas moins que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la propagation du coronavirus à l'échelle mondiale peut désormais être considérée comme une pandémie, avec plus de 128 392 cas enregistrés dans le monde et plus de 4 728 décès et 69 607 guérisons.



Cover Media /lematin.ch