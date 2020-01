En 2017, quatre femmes ont accusé de viol Danny Masterson, l'acteur principal de la sitcom «The Ranch» sur Netlix. Les faits se seraient passés au début des années 2000, alors qu'il était au générique de la série «That 70s Show». L'une d'elles affirme maintenant qu'il a fait empoisonner deux de ses chiens.

Chrissie Carnell-Bixler et son mari, le chanteur de Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, ont révélé sur Instagram que leurs chiens étaient morts après avoir mangé de la mort aux rats cachée dans des morceaux de viande crue. Et ils n'hésitent pas à accuser Danny Masterson et l'Eglise de Scientologie, dont il est un adepte, d'être responsables de cet acte répugnant en laissant la viande empoisonnée dans leur jardin.

«C'est ce que fait la Scientologie»

«Je suis chez le vétérinaire en train de m'occuper d'un autre animal malade. Et voilà ce que j'ai trouvé dans notre jardin et devant notre maison. C'est ce que fait la Scientologie quand vous accusez les prédateurs qu'elle protège», a écrit le musicien.

Danny Masterson a toujours rejeté les accusations d'agression sexuelle. Mais elles lui ont coûté son rôle dans la série «The Ranch».

Ni Danny Masterson ni l'Eglise de Scientologie n'ont réagi à ces nouvelles allégations.

Cover Media