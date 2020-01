Le producteur québécois Gilbert Rozon, dirigeant déchu du groupe «Juste pour Rire», sera jugé à Montréal en juin pour viol et attentat à la pudeur sur une victime, a annoncé mardi un procureur du Québec. Le procès devrait se dérouler devant un juge sans jury au palais de justice de Montréal du 8 au 12 juin.

L'ex-juré de «La France a un incroyable talent», 65 ans, avait été inculpé en décembre 2018 pour des faits qui se seraient produits en 1979 impliquant une victime, dont l'identité n'a pas été révélée.

Quatorze dossiers à charge

Pour rappel, l’affaire concernant Gilbert Rozon avait éclaté en octobre 2017. Face à plusieurs accusations et témoignages recueillis par le journal «Le Devoir», il avait décidé de démissionner de ses fonctions. En mai 2018, 14 dossiers à charge contre le sexagénaire avaient été examinés par les procureurs canadiens. Treize ont été écartés.

On se souvient notamment du témoignage de la réalisatrice Lyne Charlebois. Celle-ci dit avoir rencontré Gilbert Rozon quand elle était alors seulement photographe et était dans la vingtaine. «Il a fumé un joint, je pense que j'en ai pris un peu. Il devait être comme 19h30, on n'avait pas bu de vin, on n'était pas du tout intoxiqués et, écoutez, la première chose que j'ai sue, c'est qu'on était dans sa chambre, il était sur moi et j'ai fait la planche. Dans ma tête, le gars que je venais de rencontrer était en train de me pénétrer.Je n'ai jamais pensé à dénoncer ou à porter plainte. Dans ma tête, je savais que c'était un viol, mais je me demandais si j'avais fait quelque chose de pas correct. Je me trouvais vraiment niaiseuse», a-t-elle confié

«Au moins 20 victimes sur une période de 34 ans»

Ce n'est pas tout, Gilbert Rozon est également visé au civil par «Les Courageuses», un collectif constitué de plusieurs victimes présumées qui demande une condamnation à des dommages et intérêts. Selon le collectif, il aurait fait «au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016».

Le principal intéressé a quant à lui toujours démenti toutes les accusations. «Je nie catégoriquement ces allégations tout comme toutes les autres qui ont été faites à mon sujet durant les derniers mois», a-t-il déclaré sur Twitter, au moment où sa belle-sœur l’accusait à son tour d’agression sexuelle. Et d'ajouter: «J’ai l'intention de me défendre et espère que le système de justice, auquel je crois et avec lequel je suis prêt à collaborer, fera la lumière sur ces accusations sans aucun fondement.» Il ne reste plus qu'à attendre.

