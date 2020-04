David Guetta a prévu un concert de deux heures, depuis un lieu tenu secret à Miami, en Floride, afin de lever des fonds pour des œuvres de charité qui se battent contre la pandémie.

«Mon cœur va à tous ceux qui souffrent de la pandémie à travers le monde et j'espère que ce livestream unira les gens, et permettra de lever des fonds pour ceux qui sont dans le besoin», a-t-il tweeté.

My ?? goes out to all those suffering from the global health pandemic and I hope that this livestream event will bring people together and raising money for those in need ????????????https://t.co/lUWwbJh6Cc